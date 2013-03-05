У ПР розповіли про «свиню під занавіс» для Власенка

Такі заяви вони зробили в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Олійника, захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко, депутат Власенко не врахував "важливу норму", яку депутати ухвалили у 2012 році.

"Власенко, тут проморгав, відверто кажучи, норму важливу. У минулому році ми прийняли закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, де у перехідних положеннях записали (а він вступив у силу 15 серпня): ті хто є народними депутатами і адвокатами, повинні в межах 90 днів написати заяву про призупинення адвокатської діяльності", - зазначив він.

"Ці терміни (для Власенка) закінчилися 15 листопада 2012 року. А далі пішло порушення. Якщо ви скажете "я вже виправив", то ви порушення вже зробили, і є правові наслідки", - заявив регіонал.

"Але й сам Власенко, розуміючи це порушення, почав відмовлятися взагалі від адвокатських повноважень. Заява його про скасування свідчить про те, що він розуміє, що порушив закон", - вважає Олійник.

"Якби він це написав, як я особисто, третього жовтня, і подав відповідну заяву, до нього питань не було б – якби він зробив заяву до 15 листопада 2012 року", - уточнив заступник глави парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Олійник.

"Якщо він не призупинив адвокатську діяльність, то він є адвокатом, скільки б він не говорив, що є захисником. Бо бути захисником і адвокатом неможливо", - додав він.

Олійник також наголосив, що позбавлятися від депутатів, які не голосують персонально, так само важливо, як і від депутатів-сумісників.

Водночас, член комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя Вадим Колесніченко зазначив, що "у відношенні Власенка зовсім інша ситуація (ніж з іншими депутатами-сумісниками)".

"І ось чому. Тому, що даному випадку, пан Власенко регулярно підкреслював, що є адвокатом. Я вам скажу дуже просту річ. Хотілося, звичайно, приберегти свиню під занавіс, але взагалі-то між захисником і адвокатом є суттєва різниця", - заявив він.

"І ось у чому вона полягає: ніколи і жоден захисник в кримінальному процесі не зможе потрапити в камеру, не зможе потрапити у місця позбавлення волі до свого клієнта. Для цього потрібно бути лише адвокатом, мати посвідчення, і лише надавши посвідчення, він заходить в ізолятор, залишивши своє посвідчення, і потрапляє до свого клієнта", - розповів депутат.

"Я нагадаю, як пан Власенко регулярно розповідав, що має право у будь-який час дня та ночі – дійсно тільки адвокат має право у будь-який час дня та ночі на необмежену кількість годин на побачення зі своїм клієнтом. А громадський захисник на це права не має", - заявив Колесніченко.

Як відомо, 5 березня о 14.00 у Вищому адміністративному суді розпочнеться розгляд справи про "сумісництво" народного депутата Сергія Власенка.

Українська правда