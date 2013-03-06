Бондаренко обізвала лідерів опозиції Боягузом, Балбесом і Бувалим

Про таке в ефірі «5 каналу» заявила народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко.

«Поки опозиція очолювана Боягузом, Балбесом і Бувалим відпочиває, тому що вона їсть вареники, фотографується, малює плакати, їздить на шопінг до Відня тощо, нам в цей час доводиться працювати, в тому числі в Комітетах, в Кабінеті міністрів... Наша позиція наступна - у парламенті працюватимуть люди, які голосують персонально і не суміщають свою депутатську діяльність з жодною іншою», - заявила Бондаренко.

Бондаренко підкреслила, що блокуючи роботу Верховної Ради опозиція втілює сценарій Кремля, адже на порядку денному парламенту стоять ряд документів з євроінтеграції України.

«Те, що робиться зараз у парламенті - нескінченне блокування, це як раз таки сценарій Кремля, тому що на порядку денному стоїть сім документів з євроінтеграції», - додала Бондаренко.