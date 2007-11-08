Людина Литвина відмовилася від депутатського мандата

Сьогодні Центральна виборча комісія задовольнила заяву кандидата в народні депутата від Блоку Литвина Олексія ГАРКУШІ про відмову від депутатського мандата на користь Катерини ВАЩУК.

Як передає кореспондент УНІАН, члени ЦВК одностайно задовольнили прохання О.ГАРКУШІ.

Як повідомив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, у своїй заяві на адресу ЦВК О.ГАРКУША сказав, що він очолює Миколаївську обласну державну адміністрацію і вирішив зосередити увагу на роботі у виконавчих органах.

О.ГАРКУША був кандидатом в народні депутати у Блоці Литвина під №4, а К.ВАЩУК - під №21. Всього за результатами позачергових виборів до ВР Блок Литвина отримав 20 депутатських мандатів.

Також ЦВК ухвалила надрукувати цю постанову в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».