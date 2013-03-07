Єфремов каже, що ПР чекає, коли «хлопці з опозиції дозріють»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав в інтерв'ю журналістам.

Він підкреслив, що сьогодні лідери фракцій зібралися у голови Верховної Ради, але представники опозиції не можуть узгодити свої позиції.

«Хай узгоджують, ми їм сказали вчора, що, хлопці, коли дозрієте, щоб працювати, ми всі на місці й готові будемо приїхати і будемо працювати», - зазначив О.Єфремов.

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На запитання журналістів, чи почався вже термін, який може стати підставою для розпуску парламенту у зв'язку з блокуванням трибуни, О.Єфремов відповів, що якщо ВР не працюватиме місяць, то з'явиться привід для можливого розпуску парламенту.

На запитання, чи готова Партія регіонів до дострокових виборів, О.Єфремов відповів: «Ми завжди готові».

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 березня блокують роботу парламенту.

Вони звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення народного депутата з фракції «Батьківщина» Сергія Власенка депутатських повноважень.

6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження С.Власенка.