Кужель закликає суд з'ясувати, до кого перейшло майно Щербаня

Про це О.Кужель сказала сьогодні у Печерському райсуді Києва, де вона дає свідчення у рамках справи про вбивство Є.Щербаня у 1996 році, повідомляє сайт екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

"Я думаю, що суд та прокуратура мали б дослідити, до кого перейшло майно найбільш заможного бізнесмена. Вам нескладно це буде зробити, і його діти будуть вам вдячні", - сказала О.Кужель.

Свідок захисту також наголосила на відсутності конфліктів між компаніями Є.Щербаня та Ю.Тимошенко. "З компанією "ЄЕСУ" не було проблем. Я можу припустити, що у Євгена був конфлікт з "Ітерою". Й обставини розстрілу Євгена Щербаня говорять про те, що без допомоги спецслужб жоден кілер не зміг би здійснити це вбивство. Організація замаху на такому рівні неможлива для людей навіть такого рівня як Лазаренко, не кажучи вже про бандитів, яких зараз називають організаторами та виконавцями", - додала вона.

"Мої припущення виходять з того, що Є.Щербань не захотів мені передавати документи, які він обіцяв передати для розслідування парламентською комісією, та з його застереження: "Я хочу, щоб ти була жива", - підкреслила О.Кужель.

Як зазначає сайт Ю.Тимошенко, О.Кужель була соратницею Є.Щербаня по Ліберальній партії України. Вона з ним познайомилася у 1994 році після обрання до складу парламенту в одномандатних виборчих округах.