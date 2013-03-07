Кужель: У Щербаня був конфлікт з «Ітерою», він мав компромат на керівництво

У Євгена Щербаня існував конфлікт з компанією «Ітера» і він мав компромат на керівництво компанії, заявила народний депутат Олександра Кужель, яка сьогодні у Печерському райсуді Києва дає свідчення у рамках справи про вбивство Є.Щербаня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», за її словами, на початку вересня 1996 року Є.Щербань на одній із зустрічей з депутатами «ошарашив нас, що його мають вбити». «Він також перед своїм вбивством хотів передати мені як аудитору матеріали фірми «Ітера», які мали включити до звіту комісії щодо енергетичного ринку України, однак цього не зробив», - повідомила О.Кужель.

«Я спитала, чому ти не передав мені матеріали по фірмі «Ітера». Євген мовчки поцілував мене в щічку і сказав: я хочу, щоб ти жила», - сказала О.Кужель.

Вона також повідомилаа, що між Є.Щербанем та екс-прем’єром Павлом Лазаренком не було жодних конфліктів.

О.Кужель додала, що Є.Щербань на початку 90-х був дуже впливовим бізнесменом, «який допоміг прийти у владу багатьом людям». «Зокрема, у Євгена був дуже тісний тандем із Володимиром Щербанем, у тому числі всі знали, що Володимир став губернатором Донецької області завдяки Євгену. Не було в країні в ті часи більш впливового бізнесмена, ніж Щербань. Ті, хто зараз називає себе олігархами, вони були дуже далеко внизу», - сказала О.Кужель.