Кужель: Тимошенко у ті часи для нас була сірою мишею

Народний депутат Олександра Кужель заявляє, що у розмовах з Євгеном Щербанем ніколи не звучало прізвище Юлії Тимошенко.

Про це вона наголосила під час допиту у рамках слідчих дій у справі про вбивство депутата та бізнесмена Є.Щербаня у 1996 році, яке сьогодні проводить у Печерському райсуді Києва суддя Ганна Крижанівська, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Ніколи не лунало прізвище Юлії Тимошенко», - підкреслила О.Кужель.

Вона також нагадала, що після вбивства її політичного соратника Є.Щербаня фракція «Соціально-ринковий вибір» зробила заяву, що «вбивство було політичним».

О.Кужель також наголосила, що Юлія Тимошенко у ті часи “для нас була сірою мишею”.