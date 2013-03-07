ОПОРА: у лютому Партія регіонів випередила Батьківщину у законотворчості

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.

«Найактивнішими законотворцями стала Партія регіонів України, яка зареєструвала 105 законопроектів та постанов різного спрямування і забрала лідерський статус у «Батьківщини», - йдеться у повідомленні.

Найбільша опозиційна фракція два місяці поспіль виявляла найвищу активність, втім, у лютому її представники виявили 57 законотворчих ініціатив. На третьому місці комуністи – 32 законопроекти.

Партія регіонів була зорієнтована на законотворчу діяльність у сфері економіки, фінансів та господарювання і зареєструвала 45 профільних законопроектів. У пріоритетах «Батьківщини» (15 законопроектів) та «УДАРу» (4 законопроекти) - реформування правоохоронної системи та зміни в системі судочинства. «Свобода» в лютому опікувалась питаннями політики та державного управління (13 законопроектів). КПУ законотворчу активність зосередила на питаннях соціальної політики та стандартів (45 законопроектів), як і позафракційні депутати (9 законопроектів).