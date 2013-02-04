ОПОРА склала рейтинг найактивніших депутатів січня

Про це свідчать передані УНІАН дані дослідження Громадянської мережі ОПОРА, яка проаналізувала законотворчу активність депутатів у кількісному та якісному вимірі.

При цьому в ОПОРІ звернули увагу, що всі прийняті документи були ініційовані або Президентом, або урядом.

Найбільш активною у підготовці законопроектів серед парламентських фракцій за підсумками січня стала ВО «Батьківщина», на рахунку якої 86 законопроектів, а найбільш пасивними виявились комуністи – лише 7 законодавчих ініціатив.

Після новорічних свят депутатів найбільше турбували питання політики та державного управління – зареєстровано 100 законопроектів. Господарство, економіка і гроші (64 законопроекти) опинились на другому місці, правосуддя і правоохоронна система (40), соціальна сфера (25). Найменш цікавими для обранців виявилися тема оборони та безпеки, зовнішньої політики і екології, які поступились навіть темі оголошення святкових і пам’ятних дат, йдеться в дослідженні.

Рейтинг депутатів-законотворців формально очолив член фракції ВО «Батьківщина» Володимир Яворівський (11 законопроектів). Втім, його ініціативи в більшості стосувались відзначення свят та пам’ятних дат, що в меншій мірі є суспільно-значущими пропозиціями, порівняно з соціальним, економічним чи правовим блоком питань, констатували в Громадянській мережі.

На відміну від грудня, коли ВО «Свобода» не подала жодного законопроекту, в індивідуальному рейтингу голова фракції Олег Тягнибок зайняв друге місце серед парламентаріїв (9 законопроектів). На рахунку Віталія Кличка, Арсенія Яценюка, Сергія Міщенка та Анатолія Гриценка по 8 законодавчих ініціатив. Депутати від провладних фракцій не увійшли до трійки лідерів рейтингу. Народні депутати подали також 99 міжфракційних ініціатив, зазначили в ОПОРІ.

Як додали автори дослідження, зважаючи на те, що впродовж січня Верховна Рада в пленарному засіданні працювала лише 2 дні, оцінити коефіцієнт корисної дії парламенту можна буде лише в лютому.