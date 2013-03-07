На «Інтері» ліквідовують громадську раду, мовляв, не «потребують цензурування роботи»

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні U.A. Inter Media Group Limited щодо припинення дії меморандуму про співпрацю між міжнародним фондом «Відродження» та Inter Media Group Limited.

У повідомленні вказано, що «Інтер» реалізує нову стратегію розвитку каналу, в основу якої покладено концепцію "зміцнення лідируючих позицій на українському телевізійному ринку". Останнім часом телеканал "Інтер" фіксує зростання довіри телеглядачів, зокрема, через повернення до ефіру програми Савіка Шустера («Шустер Live»).

"Керівництво телеканалу має всі підстави покладатися на професіоналізм творчого колективу «Інтера», який не потребує зовнішнього нагляду і цензурування своєї роботи. Оцінювання ефективності роботи телеканалу «Інтер» має відбуватися за однаковими критеріями для усіх комерційних телеканалів України. За цих умов телеканал «Інтер» не вбачає необхідності у подовженні дії Меморандуму", - вказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня виконавчий директор фонду «Відродження» Євген Бистрицький та віце-президент Inter Media Group Limited Ярослав Порохняк підписали меморандум про співпрацю, відповідо до якого на телеканалі «Інтер» було створено незалежну громадську раду. Рада, зокрема, здійснювала незалежний моніторингу дотримання міжнародних стандартів журналістики.

Окрім того, діяльність ради мала на меті проведення тренінгових та інших необхідних заходів для підвищення професійного рівня журналістів у частині дотримання журналістських стандартів та етики; започаткування та розвиток нових суспільно важливих форматів мовлення задля найширшого забезпечення інформаційних потреб різних суспільних груп; забезпечення висвітлення соціально важливих громадських ініціатив; розвиток експертно-аналітичної складової інформаційного мовлення; співпраця представників вітчизняного та європейського інформаційного мовлення для розвитку демократичних стандартів журналістики.

Громадська рада співпрацювала з незалежними громадськими медіа-моніторинговими організаціями – учасниками ініціативи «Відкриті новини заради чесних виборів». Ці організації здійснювали моніторинг новин телеканалу «Інтер» і регулярно видавали рекомендації.

До складу громадської ради входили: голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, академік НАН України Іван Дзюба, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, провідний науковий співробітник Інституту економіки імені Петерсона Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон та голова правління Фундації Стефана Баторія (Варшава) Александр Смоляр.