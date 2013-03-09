Тягнибок упевнений, що ВР вже працювати не буде
16:55, 09 березня 2013Політика
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Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок вважає, що Верховна Рада вже працювати не буде і необхідно проводити одночасні парламентські та президентські вибори.
Олег Тягнибок: Все, крапка
Про це він заявив в інтерв’ю радіо «Свобода».
«Зараз вже все – парламент вже працювати не буде. Все, крапка. Парламент є недієздатним сьогодні... Дуже було б правильно, якщо були б оголошені дострокові вибори, як парламентські, так і президентські. І в принципі, це є одна з тих вимог, яка випливає з наших безпосередніх дій в парламенті», - сказав він.
«Зрозумійте, блокування парламенту це є так само привернення уваги української громадськості, світової спільноти до того, що в Україні є щось негаразд», - зауважив О.Тягнибок.
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