Тягнибок упевнений, що ВР вже працювати не буде

Про це він заявив в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Зараз вже все – парламент вже працювати не буде. Все, крапка. Парламент є недієздатним сьогодні... Дуже було б правильно, якщо були б оголошені дострокові вибори, як парламентські, так і президентські. І в принципі, це є одна з тих вимог, яка випливає з наших безпосередніх дій в парламенті», - сказав він.

«Зрозумійте, блокування парламенту це є так само привернення уваги української громадськості, світової спільноти до того, що в Україні є щось негаразд», - зауважив О.Тягнибок.