У Росії вперше в історії судитимуть померлого

Сергій Магнітський помер у в'язниці 2009 року, по тому, як звинуватив чиновників у крадіжці з держбюджету 230 млн доларів.

Його заарештували ті ж люди, проти яких він виступив незадовго до арешту.

Вважається, що в російській і радянській історії обвинуваченого судитимуть посмертно вперше.

Колеги пана Магнітського кажуть, що справа проти нього була сфабрикована, аби змусити його припинити своє розслідування проти низки корумпованих високопосадовців.

Родина й адвокати юриста відмовилися бути присутніми на попередніх слуханнях минулого тижня, заявивши, що ця справа є політично мотивованою.

Європейський парламент заявив, що цей судовий розгляд є "порушенням міжнародних і національних законів, а також чітко свідчить про незадовільну роботу російської системи кримінального правосуддя".

Мати пана Магнітського, Наталя Магнітська, сказала агенції Reuters: "Судити померлого нелюдяно. Якщо я візьму участь у цьому цирку, я стану співучасницею цього. Я не братиму участь у слуханнях".

Заочно судитимуть також Білла Браудера, голову інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, у якому працював пан Магнітський.

Минулого тижня йому висунули нові обвинувачення у рамках кримінальної справи про крадіжку акцій "Газпрому".

Сам пан Браудер, який мешкає у Британії, заявляє, що ці звинувачення абсурдні. Він залишається одним із найактивніших борців за об'єктивне розслідування загибелі юриста в СІЗО.

Сергій Магнітський після свого арешту перебував в ув'язненні протягом року.

На думку правозахисників, пан Магнітський помер через погані умови утримання та відмову в медичній допомозі. Таким чином, припускають прихильники Магнітського, його намагалися змусити відмовитися від звинувачень на адресу російських силовиків.

У грудні суд Москви виправдав тюремного лікаря, звинуваченого в недбалості у зв'язку зі смертю пана Магнітського.

Смерть Сергія Магнітського викликала гучний резонанс і в Росії, і за кордоном. Цей випадок став причиною ухвалення в США "акту Магнітського", який запровадив візові та інші санкції проти російських чиновників, причетних, на думку Вашингтона, до смерті юриста.

BBC Україна