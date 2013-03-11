Власенко: Підстав відсторонювати мене від справи Тимошенко немає

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, що його можуть не пустити до Ю.Тимошенко, мотивуючи це тим, що він мав доступ до неї як народний депутат, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Будь-яких формальних підстав відсторонювати мене від справи Тимошенко немає», - сказав С.Власенко.

Він також зазначив, що був у Харкові в екс-прем’єра минулого тижня.

На тему: Власенко готується до арешту

Крім того, С.Власенко додав, що його не хвилює те, що Вищий адміністративний суд за позовом спікера парламенту Володимира Рибака позбавив його депутатського мандата.

«Скажу вам чесно і щиро, мене ніколи не хвилювало членство в парламенті як таке. Насправді для мене – це розуміла і Генпрокуратура, і Банкова – це була гарантія надання незалежного, якісного і фахового захисту для Тимошенко. І все – у мене нема самоцілі бути в парламенті. Чесно кажучи, я не розумію, що там робить половина людей», - сказав С.Власенко.

«Для мене це був єдиний спосіб стримувати той тиск, який на мене чинився. Зараз у мене цього захисту немає», - сказав захисник Ю.Тимошенко.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи зайде на його місце у парламент наступний у списку «Батьківщини», він зазначив, що «фракція має бути у тому складі, в якому вона має бути, бо кожен голос є вирішальним».