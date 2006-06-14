У Києві затримані 10 активістів Євразійського союзу молоді

У Києві 13 червня було затримано 10 активістів Євразійського союзу молоді (ЄСМ). Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті ЄСМ.

"При спробі штурму будівлі Служби безпеки України (СБУ) в Києві заарештовано 10 активістів ЄСМ. Серед них координатор ЄСМ України Олександр МЕДІНСЬКИЙ", - зазначено в повідомленні.

З 12 червня Євразійський союз молоді проводить у Києві безстроковий мітинг біля будівлі СБУ з вимогою зняття заборони на в`їзд в Україну лідера ЄСМ Павла ЗАРІФУЛЛІНА. Активісти київського ЕСМ також наполягають на вибаченнях з боку глави СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО і його заступників перед П.ЗАРІФУЛЛІНИМ за його депортацію, йдеться у документі.

Лідер ЄСМ П.ЗАРІФУЛЛІН 9 червня прилетів до України рейсом з Москви. В аеропорту Бориспіль він був затриманий представниками СБУ і депортований.