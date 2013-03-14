У Кличка розповіли, чому опозиція не оголошує ім'я єдиного кандидата у мери
07:06, 14 березня 2013Політика
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За словами народного депутата, члена фракції «УДАР» Павла Розенка, опозиція не оголошує ім’я єдиного кандидата на посаду мера Києва не тому, що не може домовитись, а тому що немає самого факту проведення таких виборів.
Павло Розенко хоче, щоб перемога опозиції стала першою цеглиною у зміні влади
Про це він сказав в ефірі «5 каналу».
«Опозиція не оголошує ім’я єдиного кандидати у мери Києва не тому, що не може домовитись, а тому що немає самого факту виборів мера міста Києва. І риторика регіоналів каже, що Партія регіонів не хоче виборів у місті Києві. Але ми доб’ємося виборів в місті Києві, переможемо в місті Києві, і це стане першою цеглиною в зміні влади в усій Україні», - заявив Розенко.
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