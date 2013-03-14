У Кличка розповіли, чому опозиція не оголошує ім'я єдиного кандидата у мери

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Опозиція не оголошує ім’я єдиного кандидати у мери Києва не тому, що не може домовитись, а тому що немає самого факту виборів мера міста Києва. І риторика регіоналів каже, що Партія регіонів не хоче виборів у місті Києві. Але ми доб’ємося виборів в місті Києві, переможемо в місті Києві, і це стане першою цеглиною в зміні влади в усій Україні», - заявив Розенко.