Російська телекомпанія перепросила за те, що порівняла Шевченка з Гітлером (відео)

Про це заявила директор філії телекомпанії Лариса Мурашова, повідомляє сайт телеканалу.

"Була допущенна низка некоректних висловлень про творчість Тараса Григоровича Шевченка. Маю запевнити глядачів, що автор не хотів своїм сюжетом зачепити почуття національної гордості українського народу", - заявила вона.

"Проте, ми шкодуємо із приводу резонансу, який викликала ця тема, і компанія приносить свої вибачення всій української громадськості", - додала Мурашова.

"Журналісти ГТРК Оренбург із повагою ставляться до культури українського народу, що підтверджує наша щоденна робота в ефірі", - зазначила вона.

Крім того, телеканал продемонстрував коментарі губернатора області й інших представників громадськості краю, які коментували образливий сюжет.

Українська правда