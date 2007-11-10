Ющенко розтлумачив Тимошенко, що спірне питання - компетенція Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що не існує конфлікту щодо термінів переходу армії на контракт, оскільки питання оборонної політики належить до компетенції Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав після церемонії складання військової присяги на вірність українському народові молодим поповненням окремого Новоросійсько-Київського орденоносного полку Президента України.

За його словами, «ніякого конфлікту немає» між політичними силами щодо термінів переходу української армії на контрактну основу. При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що сьогодні українські збройні сили є добре організованими і не слід чіпати те, що не має проблеми. Він наголосив, що українська армія сильна та високотехнологічна і вихована у патріотичному дусі.

«Внутрішні питання розбудови українського війська віддайте Президенту і відповідним органам», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що решта питань, зокрема фінансування виписані в національних законах.

Президент вважає, що зміни, які відбулися в збройних силах за останні роки находять підтримку як у суспільства, так і офіцерів.

Коментуючи законопроект БЮТ і НУ-НС про створення національної гвардії В.ЮЩЕНКО нагадав про події, які відбулись в Генпрокуратурі декілька місяців тому, коли військовий підрозділ «через людину, яка порушила закон, був заведений у приміщення Генпрокуратури». За його словами, це було свідченням того, як людина зі зброєю може використовуватись «бездарними політиками» для вирішення внутрішніх політичних конфліктів. Він підкреслив, що такого більше не можна допустити, тому всіх людей в погонах треба підпорядкувати, що передбачено Конституцією, одній людині – Верховному головнокомандувачу, що передбачено Конституцією. «Є один Верховний головнокомандувач і йому підпорядковані всі військові формування», - підкреслив Президент. За його словами, законопроект, який підготовлений ставить за мету структуризувати силові відомства відповідно до вимог та норм Конституції.