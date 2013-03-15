Азаров розповів, як у Києва з’явився Попов

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Двічі кияни обирали мером міста Києва пана Черновецького. Коли в 2010 році на виборах Президента переміг Віктор Федорович Янукович, він одним із перших поставив завдання - навести порядок у столиці, перетворити Київ на сучасне європейське місто. Мені дуже багато довелося займатися цим питанням. Ми поставили перед паном Черновецьким і його командою цілком конкретні завдання й встановили цілком конкретні терміни їх виконання, причому попередили, що ніяких відмовок і ніяких пояснень прийматися не буде. Звичайно, ми максимально допомагали йому. Проте за 2 місяці ми прийшли до висновку, що ця команда через свої професійні якості не здатна вирішувати питання життєзабезпечення міста з населенням майже 4 млн осіб", - підкреслив М.Азаров.

У зв'язку з цим він зазначив, що було прийняте рішення розділити функції мера і голови адміністрації, й головою КМДА був призначений Олександр Попов.

"За цей час у Києві було зроблено дуже багато для вирішення житлово-комунальних проблем, транспортних проблем. Я не перераховуватиму всього того, що було зроблено в Києві й що продовжує робитися. Якщо говорити об'єктивно, то за ці 3 роки в Києві зроблено значно більше, ніж за всі попередні 20 років. Це, безумовно, результат роботи єдиної команди Президента, уряду і голови адміністрації міста Києва. Я не випадково все це розповів і не випадково почав із того, що пана Черновецького мером обирали кияни й обирали двічі", - підкреслив прем'єр.

"Тепер давайте подивимося, за кого кияни проголосували на парламентських виборах. Можливо, серед них є люди, які зробили значний внесок у розвиток міста Київ, забезпечували будівництво транспортних розв'язок, мостів, станцій метрополітену тощо?", - зазначив М.Азаров.

Він навів приклад, що в Голосіївському районі на виборах 2012 року від Партії регіонів балотувався колишній народний депутат Ігор Лисов, який «на моїх очах дуже багато зробив для розвитку Голосіївського району. Я можу лише кілька прикладів навести. Було збудовано великий житловий масив на Теремках, спортивний комплекс, церква, розбито в цьому мікрорайоні парк із прекрасною зоною відпочинку і озера. Він постійно виходив із пропозиціями до уряду та ініціював вирішення питань, пов'язаних із реконструкцією Голосіївського проспекту, Голосіївського парку. Ми дуже швидко зробили розв'язку на Московській площі, побудували 5 станцій метро, зробили підземні переходи й багато що іншого. Але в результаті в Голосіївському виборчому окрузі Лисов програв народному депутату Терьохіну, який за 3 роки по Голосіївському району не поставив жодного питання, не проявив жодної ініціативи».

«Відповідаючи на запитання, якими якостями має володіти градоначальник, я повинен, перш за все, запитати у киян: згодні вони з моїм підходом чи ні? Але я вважаю, що, перш за все, на чолі міста повинен стояти професіонал, який розбирається в питаннях ЖКГ, транспорту, розміщення продуктивних сил, фінансів і багато чому іншому. Якщо хтось думає, що базіка може управляти таким великим містом, як Київ, то він глибоко помиляється. Тому хотілося б, щоб кияни не повторили помилку, яку зробили двічі", - резюмував М.Азаров.