ЦВК вже призначила нового депутата на місце Власенка

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила ЦВК сьогодні на засіданні.

Р.Стаднійчук проживає у Шаргородському районі Вінницької області і є безпартійним. Він - керуючий партнер адвокатського об’єднання “Немесіда”, включений до виборчого списку “Батьківщини” під № 65.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника Юлії Тимошенко С.Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

В опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

С.Власенко оскаржив у Верховному суді рішення ВАСУ.

За словами лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, сьогодні, 18 березня, до Конституційного суду України було направлено подання про офіційне тлумачення норм Конституції щодо можливості винесення судових рішень у справах, аналогічних зі справою С.Власенка.

Також стосовно позбавлення С.Власенка депутатського мандата направлено позов до Європейського суду з прав людини.