Регіонал - опозиції: Київ вам - не дівка

Народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир Олійник заявляє, що спроби опозиції “нав’язати” українську мову у Верховній Раді України будуть натикатися на опір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України.

“Коли виступ чуєте на російській мові - кричите, на українській мові - кричите. Але хочу вам сказати, у вічі дивлячись, як українець: всякі спроби обмежити думку інших громадян шляхом тиску, а не діалогу, і є фашизм, і ви не дивуйтесь, коли так говорять вам, дивлячись у вічі”, - сказав він.

В.Олійник наголосив, що спроби опозиції “силоміць нав’язати українську мову” будуть натикатися на опір.

Крім того, він висловив думку, що між лідерами опозиції відбувається боротьбі за те, хто з них “головний опозиціонер в Україні”.

“Будь-ласка, змагайтесь, але не втягуйте в цю колотнечу Україну, український парламент і дайте можливість працювати людям”, - сказав він.

Також В.Олійник нагадав, що раніше при обговоренні визначення єдиного кандидата від опозиції на посаду мера лідер “Свободи” Олег Тягнибок говорив про те, що лідеру “УДАРу” Віталію Кличку в цьому питанні надаватиметься “право першої ночі”.

“Шановні опозиціонери-парубки, Київ вам - не дівка”, - сказав В.Олійник.

Водночас, під час виступу В.Олійника опозиція скандувала: “Тушка!”.