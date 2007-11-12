Литвин відмовляється голосувати за ”дурнуватою” системою

Голосування Блоку Литвина за кандидатуру прем`єр-міністра у Верховній Раді VI скликання залежатиме, серед іншого, і від того, яку команду запропонує кандидат на цю посаду. Про це заявив кандидат в народні депутати, лідер вказаної політичної сили Володимир Литвин в ефірі "5 каналу".

"Якщо буде знову ця дурнувата квотна система..., то ми приймати участі в цьому не будемо", - сказав політик.

15 жовтня Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) і блок "Наша Україна - Народна самооборона" (НУНС) парафували угоду про формування коаліції в парламенті VI скликання. 17 жовтня вони оприлюднили цей документ. Згідно з домовленостями, пост прем`єр-міністра дістається лідерові БЮТ Юлії Тимошенко.

ЛігаБізнесІнформ