Литвин відмовляється голосувати за ”дурнуватою” системою
09:59, 12 листопада 2007Політика
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Політик про кандидатуру прем`єра
Голосування Блоку Литвина за кандидатуру прем`єр-міністра у Верховній Раді VI скликання залежатиме, серед іншого, і від того, яку команду запропонує кандидат на цю посаду. Про це заявив кандидат в народні депутати, лідер вказаної політичної сили Володимир Литвин в ефірі "5 каналу".
"Якщо буде знову ця дурнувата квотна система..., то ми приймати участі в цьому не будемо", - сказав політик.
15 жовтня Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) і блок "Наша Україна - Народна самооборона" (НУНС) парафували угоду про формування коаліції в парламенті VI скликання. 17 жовтня вони оприлюднили цей документ. Згідно з домовленостями, пост прем`єр-міністра дістається лідерові БЮТ Юлії Тимошенко.
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