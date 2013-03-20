Завтра Янукович буде радитись з регіонами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на засіданні будуть розглянуті питання удосконалення державної політики щодо місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку територій.

За словами глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, В.Янукович планує дати оцінку нинішньому стану системи самоврядування та окреслити основні принципи модернізації цієї сфери державного управління.

С.Льовочкін нагадав, що Президент неодноразово виступав за децентралізацію владних повноважень та ефективний розвиток територіальних громад.

Глава Адміністрації Президента зазначив, що В.Янукович бачить цей процес у контексті виконання Україною Європейської хартії місцевого самоврядування, що сприятиме ефективній інтеграції нашої держави до Європейського співтовариства.

Безумовною основою проведення реформи місцевого самоврядування має бути, як неодноразово зазначав глава держави, підтримка цього процесу громадянами. С.Льовочкін підкреслив, що Президент виступає за широке обговорення та роз’яснення основних позицій майбутніх реформ у суспільстві.