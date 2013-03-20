Газпром побудує у Чехії величезне підземне газосховище

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії «Газпром», 20 березня у Празі заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр Медведєв і голова Ради Директорів Групи MND Карел Комарек підписали угоду про спорудження ПСГ.

Початок будівництва заплановано на 2014 рік, введення в експлуатацію намічене на 2016 рік. ПСГ матиме активний об'єм газу 448 млн. куб. м, і стане одним з найбільших подібних об'єктів у Чеській Республіці. Інвестиції у створення ПСГ будуть виділені компаніями у рівних частках і становитимуть близько 128 млн дол. США.

«Інвестиції у будівництво підземного сховища газу - це ще один крок на шляху підвищення якості нашої співпраці. Збільшення надійності поставок природного газу до Європи є нашою довгостроковою стратегією і розширення потужностей у галузі підземного зберігання газу - важливий її елемент», - сказав О.Медведєв.

«У майбутньому ми плануємо нові спільні проекти не лише на території Чеської Республіки, а й також в Європі і Російській Федерації», - відзначив К.Комарек.

Група MND, яка входить до інвестиційної групи KKCG, є найбільшою нафтогазовидобувною компанією у Чеській Республіці, що спеціалізується на розвідці і експлуатації нафтових і газових родовищ, а також на будівництві і експлуатації підземних сховищ газу. Окрім Чеської Республіки група MND представлена у багатьох країнах Європи, в регіоні Близького і Середнього Сходу, в Північній Африці і країнах СНД.

Довідка УНІАН. В Україні транспортуванням і зберіганням газу займається компанія «Укртрансгаз», яка експлуатує 12 ПСГ загальним активним об’ємом близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.