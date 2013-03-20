Опозиція обговорила загрози демократії в Україні із заступником Держсекретаря США

Зокрема, як повідомила УНІАН керівник інформаційного департаменту партії "УДАР» Оксана Зінов'єва, на зустрічі з В.Шерман, що відбулася вчора, 19 березня, в Посольстві США в Україні, були присутні лідер фракції “УДАР” у Верховній Раді Віталій Кличко та член цієї ж фракції Валентин Наливайченко.

За її словами, під час зустрічі обговорювались питання щодо загрози демократії в Україні, проблеми вибіркового правосуддя та питання європейської інтеграції України.

Також, як повідомили УНІАН в прес-службі Всеукраїнського об’єднання "Свобода", лідер цієї партії Олег Тягнибок “на запрошення американської сторони взяв участь у зустрічі лідерів опозиційних партій українського парламенту із заступником Державного секретаря США з політичних питань пані Венді Шерман”.

В повідомленні зазначається, що “під час зустрічі було обговорено політичну ситуацію в країні, бачення шляхів вирішення політичної кризи в українському суспільстві та українському парламенті”.

“О.Тягнибок відзначив, що тотальний наступ кримінально-олігархічного режиму Януковича, що панує сьогодні в Україні, наштовхнувся на потужний спротив суспільства, свідченням чого стала широка підтримка нації на заклик опозиції долучитись до всеукраїнської акції "Вставай Україно!", - повідомляє прес-служба партії.

За інформацією УНІАН, яку підтвердили в прес-службі фракції "Батьківщина", у зустрічі брали участь також Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов.

Також на зустрічі, за інформацією УНІАН, була і донька екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко.