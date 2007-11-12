Микола Вересень запросить до розмови директора Міжнародного інституту демократій Сергія Тарана

Сьогодні, 12 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень „СОЦІОВИМІР”, директор Міжнародного інституту демократій, керівник екзит-полу “Соціовимір-2007” Сергій Таран. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 13 листопада о 18.40.