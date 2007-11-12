Ющенко на три дні летить в Ізраїль

13-15 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО з державним візитом відвідає Ізраїль.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головним завданням візиту стане активізація політичного діалогу, поглиблення співпраці у торговельно-економічній та соціально-культурній сферах. Візит також має сприяти донесенню до керівництва та громадськості Ізраїлю значення трагедії Голодомору 1932-1933 років та інших історичних подій.

Під час візиту заплановано обговорити проблематику ізраїльсько-палестинського мирного врегулювання, зокрема, у контексті підтримки Україною міжнародних зусиль у цьому процесі.

Передбачається, що у перший день візиту В.ЮЩЕНКО зустрінеться з активом Всеізраїльського об’єднання вихідців з України та представниками української громади.

14 листопада Президент України проведе зустріч із Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ у вузькому колі. Після її завершення відбудеться церемонія підписання низки двосторонніх документів. Зокрема, буде підписано Спільну декларацію про поглиблення і подальший розвиток взаємовідносин партнерства та співробітництва між Україною і Державою Ізраїль; Меморандум між Міністерством економіки України та Міністерством промисловості, торгівлі та праці Держави Ізраїль про співробітництво в питаннях підготовки до проведення Євро-2012.

Також цього дня Президент України проведе зустрічі зі спікером Кнесету (парламенту) Далією ІЦИК та прем’єр-міністром Егудом ОЛЬМЕРТОМ, першим віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Ізраїлю Ціпі ЛІВНІ.

В.ЮЩЕНКО планує відвідати Меморіальний комплекс-музей «Яд-Вашем», де огляне експозицію та візьме участь у покладанні вінка до пам’ятника жертвам Голокосту.

15 листопада Президент України зустрінеться з представниками ізраїльського бізнесу, після чого відбудеться зустріч з лідером парламентської опозиції, керівником партії «Лікуд» Біньяміном НЕТАНІЯГУ і виступ перед представниками політичних та академічних кіл Ізраїлю.

Після завершення виступу В.ЮЩЕНКО відбуде до Палестинської Національної Автономії, де покладе вінок до монумента Ясіру Арафату. Також Президент України проведе зустріч у вузькому колі із Президентом ПНА Махмудом АББАСОМ.

Окрім того, у Єрусалимі В.ЮЩЕНКО зустрінеться із Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.

Попередній офіційний візит Президента України до Ізраїлю відбувся у жовтні 1996 року.