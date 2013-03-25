Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна інформаційна картина дня у нашому огляді:

В Укргідрометцентрі заспокоюють: сніг швидко не розтане

Синоптики не чекають стрімкого зростання температури.

Кіпр отримає фіндопомогу від Європи в розмірі € 10 мільярдів

Єврогрупа на позачерговому засіданні підтвердила розмір фіндопомоги Кіпру від єврозони і МВФ в розмірі до 10 мільярдів євро.

Азаров пропонує Газпрому визначитися: менше і дорого, чи більше й дешевше

Газпром має визначитися: продавати Україні менше газу, але дорого, або більше, але дешевше, - вважає український прем'єр.

Друг Березовського: Бориса задушили - поряд з тілом знайшли шарф

Один з друзів Березовського стверджує, що поруч з тілом бізнесмена був виявлений шарф, і вважає, що російський олігарх був задушений.

У Мінську судитимуть трьох українців, яких затримали вчора на Дні Волі

Двоє дівчат і неповнолітній хлопець постануть перед судом за участь в акції білоруської опозиції.

Кияни через снігопади не можуть поховати померлих

У зв`язку із сильними снігопадами у Києві і колосальними заторами на дорогах комунальний транспорт, що забезпечує ритуальні послуги, зможе відновити свою роботу в повному обсязі лише у вівторок.

Азаров показав свій план «покращення»

Кабмін оприлюднив Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Спрощення віз з Україною Європарламент розгляне у квітні

Європарламент планує визначитися щодо подальшого спрощення віз з Україною 17 квітня.

Після снігопадів Київ почав готуватися до повені

Директору Департаменту з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталію Пшеничному доручено в терміновому порядку розробити план підготовки столиці до паводка, спричиненого різким таненням снігу.

Жириновський оголосив Януковича ворогом і зрадником

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський звинуватив Президента України Віктора Януковича в зраді слов'янського миру за продовження курсу України на євроінтеграцію.

Бізнес-партнер Щербаня: його вбивство в першу чергу було вигідне Кучмі й Лазаренку

Бізнес-партнер і друг убитого у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня Юрій Дєдух заявляє, що це вбивство у першу чергу було вигідне Леоніду Кучмі і Павлу Лазаренку.

ЗМІ: Суд зняв з Лозинського обвинувачення у вбивстві, зробивши хуліганом

Вищий спецсуд України змінив статті обвинувачення для екс-народного депутата Віктора Лозинського.

Попов слідом за Азаровим закликає брати до рук лопати

Голова столичної міської державної адміністрації Олександр Попов вибачився перед киянами за незручності, що виникли під час ліквідації наслідків рясних снігопадів.

ЗМІ: У США затримали Романа Абрамовича

Російські ЗМІ повідомили, що Роман Абрамович затриманий на території США співробітниками ФБР. Пізніше представник російського мільярдера спростував це повідомлення.

Азаров поставив Попову «трієчку»: Дякувати Богу, ніхто не помер

Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголошує, що комунальні служби Києва самостійно не в змозі забезпечити оперативне вивезення снігу, адже наявної техніки недостатньо для виконання такого значного обсягу робіт.

Українцям вже заборгували мільярд гривень зарплати

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,103 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Міллер думає, що Україна не витримає спотових цін на газ

Російський газ, що поставляється в Україну, коштує набагато дешевше, ніж той же російський газ на спотових ринках Європи.