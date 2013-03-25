Азаров поставив Попову «трієчку»: Дякувати Богу, ніхто не помер

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це М.Азаров сказав сьогодні на засіданні уряду.

За слова прем'єра, на сьогодні найголовніше – забезпечити вивезення снігу, адже за останні дні випала рекордна кількість опадів, місцями сніговий покрив становить понад 60 см, і найбільш складна ситуація – у Києві та Київській області. «Ситуація справді складна, адже випала значна кількість опадів. Однак у таких умовах необхідна, перш за все, злагодженість дій всіх служб, здатність керівників оперативно приймати рішення, брати на себе відповідальність», – наголосив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що потрібно визнати: комунальні служби столиці самотужки не в змозі впоратися з цим завданням оперативно, адже наявної техніки недостатньо для виконання такого значного обсягу робіт. Так, на один гектар в Києві випало 500 тонн снігу. Тобто, щоб вивезти сніг з площі лише 1 гектар, потрібно 100 рейсів самоскидів, а площа Києва - близько 87 тисяч гектарів, сказав М.Азаров.

Уряд прийняв рішення залучити до робіт з розчищення і вивезення снігу автотранспорт та навантажувачі державних підприємств і будівельних організацій, а також звернувся до всіх приватних підприємств, які володіють відповідною технікою, із пропозицію включитися в цю роботу.

КМДА дозволено використати евакуатори для переміщення автомобілів, які займають проїжджу частину і заважають прибиранню снігу.

Державним установам, підприємствам і організаціям, вузам і технікумам доручено прибрати власну та прилеглу територію – це майже третина всієї роботи, яку необхідно виконати.

«Я хочу подякувати за роботу всім, хто в ці дні забезпечував життєдіяльність Києва. Загалом я оцінюю роботу на «трієчку», - сказав М.Азаров. – Однак, було забезпечено роботу швидкої допомоги, підвезення продуктів до лікарень тощо. Дякувати Богу, ніхто не помер, не замерз, що просто щастя в таких екстремальних умовах».

На тему: Попов слідом за Азаровим закликає брати до рук лопати

Прем’єр-міністр зазначив, що збої в роботі були, однак їх оперативно усувають.

Голова уряду висловив подяку всім, хто в умовах негоди працював – комунальникам, транспортникам, медикам, військовим, працівникам міліції та підрозділів з надзвичайних ситуацій, всім громадянам, хто долучився до боротьби з наслідками стихії і з розумінням поставився до складності ситуації.