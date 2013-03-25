Представник Абрамовича спростував інформацію про затримання в США

"Це не відповідає дійсності", - сказав Джон Манн РІА "Новости".

Як повідомило в понеділок РБК-ТВ, Абрамовича затримали в США співробітники ФБР.

"Абрамович зараз дійсно в США, він там вирішує свої справи, абсолютно вільний, його ніхто не затримував", - уточнив Манн агентству "Прайм".

При цьому він не став називати місцезнаходження мільярдера.

Згідно з останнім рейтингом журналу Forbes, статки Абрамовича оцінюються в 10,2 мільярда доларів.