Попов слідом за Азаровим закликає брати до рук лопати
Голова столичної міської державної адміністрації Олександр Попов вибачився перед киянами за незручності, що виникли під час ліквідації наслідків рясних снігопадів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні у коментарі журналістам.
“Я це не перший раз роблю. В таких умовах, до речі, це не перший раз, коли ми маємо надзвичайну ситуацію, я завжди це роблю, я говорю, що, кияни, не ображайтесь, тому що надзвичайна ситуація — це наша проблема спільна. Тому є незручності”, - сказав О.Попов.
Водночас він наголосив, що комунальні служби на даний час закінчують прибирати від снігу центральні автодороги й після цього розпочнуть прибирання на житлових масивах.
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На думку голови КМДА, дії міської влади, спрямовані за останні два дні на подолання наслідків стихії, заслуговують на повагу.
“Такого в історії не було - такої кількості опадів. Безумовно, це не тільки проблема влади, це проблема, в тому числі і людей, які можуть вийти і прибрати біля своєї машини. Хоча б біля своєї машини”, - наголосив О.Попов.
Він закликав киян допомагати комунальним службам прибирати від снігу території біля своїх під’їздів та автомобілів.