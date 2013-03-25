Попов слідом за Азаровим закликає брати до рук лопати

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні у коментарі журналістам.

“Я це не перший раз роблю. В таких умовах, до речі, це не перший раз, коли ми маємо надзвичайну ситуацію, я завжди це роблю, я говорю, що, кияни, не ображайтесь, тому що надзвичайна ситуація — це наша проблема спільна. Тому є незручності”, - сказав О.Попов.

Водночас він наголосив, що комунальні служби на даний час закінчують прибирати від снігу центральні автодороги й після цього розпочнуть прибирання на житлових масивах.

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На думку голови КМДА, дії міської влади, спрямовані за останні два дні на подолання наслідків стихії, заслуговують на повагу.

“Такого в історії не було - такої кількості опадів. Безумовно, це не тільки проблема влади, це проблема, в тому числі і людей, які можуть вийти і прибрати біля своєї машини. Хоча б біля своєї машини”, - наголосив О.Попов.

Він закликав киян допомагати комунальним службам прибирати від снігу території біля своїх під’їздів та автомобілів.