Бізнес-партнер Щербаня: його вбивство в першу чергу було вигідне Кучмі й Лазаренку

Бізнес-партнер і друг убитого у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня Юрій Дєдух заявляє, що це вбивство у першу чергу було вигідне Леоніду Кучмі і Павлу Лазаренку.

Про це Ю.Дєдух заявив в інтерв'ю Forbes.ua.

"Це однозначно Леонід Кучма і Павло Лазаренко. Основна мета вбивства Жені – усунути його як політичного конкурента. Тому що Ліберальна партія України на той час займала дуже вагомі позиції. Як мінімум, 60% народних депутатів тоді підтримували ліберальні ідеї, а бюджет країни, за великим рахунком, писався у кабінеті у Євгена Щербаня", - зазначив він.

Окрім цього, як сказав Ю.Дєдух, Є.Щербань готував імпічмент Президента Л.Кучми: "По прильоту до Києва він планував зібрати у парламенті нараду і оголосити імпічмент Кучмі. Він мені особисто сказав це по телефону".

"Навіть, коли я надавав свідчення у слідчому комітеті, і мені ставили питання про причетність до вбивства Тимошенко і Лазаренка, я запитав, чому до числа підозрюваних у вбивстві Євгена не включили Кучму. Адже він - основний організатор. Саме йому в першу чергу було вигідне вбивство Жені, а потім вже Лазаренку, Тимошенко й іншим", - сказав бізнес-парнер Є.Щербаня

Він також додав, що у Є.Щербаня були фінансові конфлікти з П.Лазаренком: "Досі є векселі Гео Банку, яким володів Лазаренко, з яких виходить, що Гео Банк був винен Євгену Щербаню близько 500 мільйонів доларів".

Крім того, Ю.Дєдух висловив думку, що вбивство Є.Щербаня було організоване спецслужбами. "Було відпрацьовано, як мінімум, три сценарії вбивства Євгена – я про це знаю. Тому Кушнір у тій грі був розмінною фігурою", - сказав він.

Ю.Дєдух підкреслив, що в 1995 році Є.Щербань готував створення нової структури, яка мала поставляти газ в Україну. "Засновниками цієї структури були поважані люди. Називати їх імен я не хочу, тому що вони досі живі. Тому у вбивстві Євгена був зацікавлений і Лазаренко – йому загрожувала втрата впливу на газовому ринку України", - сказав бізнес-парнер Є.Щербаня.

"Я можу сказати лише, що вона була зареєстрована на Кіпрі. З «Газпромом» були проведені переговори про укладення договору, згідно з яким ця структура ставала монопольним постачальником газу в Україну. Відносини «Газпрому» з рештою структур повинні були з часом припинитися", - додав він.

Проте, Ю.Дєдух зазначив, що вбивство не міг організувати Володимир Шербань: "Сказати про те, що Владимир міг конфліктувати з Євгеном, було б неправильно. Женя був на десять голів вище за нього. Він завжди вичитував Володю за його неправильні дії. Женя був людиною з гумором, одного разу він виступив по телевізору і сказав, що вестиме в Президенти Володю. Володя боязкуватий, тому він почав переживати, аби Кучма чогось не подумав", - сказав він.

При цьому Ю.Дєдух додав, що В.Щербаню було відомо про підготовку вбивства: "Незадовго до вбивства він телефонував людям у США і, можна сказати, радісно інформував їх про це. Він багато розповідає, як йому погрожували, влаштовували гонитву, але за два роки після вбивства Євгена він повернувся в Україну і став губернатором Сумської області. Вам це нічого не пояснює? Невже так важко просто подумати головою? Володя Щербань зрадив Женю", - сказав він.