Президент ПАРЄ зустрінеться з донькою Тимошенко та дружиною Луценка

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон 27 березня планує зустрітися з донькою екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенією та дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Іриною Луценко.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, крім того, передбачається зустріч Президента ПАРЄ з захисниками Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, візит Ж.-К.Міньйона до України триватиме з 26 по 28 березня.