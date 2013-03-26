Президент ПАРЄ зустрінеться з донькою Тимошенко та дружиною Луценка
11:42, 26 березня 2013Політика
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Президент ПАРЄ завтра проведе зустрічі з Євгенією Тимошенко та Іриною Луценко.
Жан Клод Міньйон летить в Україну
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон 27 березня планує зустрітися з донькою екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенією та дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Іриною Луценко.
Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, крім того, передбачається зустріч Президента ПАРЄ з захисниками Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.
Як повідомляв УНІАН, візит Ж.-К.Міньйона до України триватиме з 26 по 28 березня.
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