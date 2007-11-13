Нашоукраїнець Кріль вважає, що БЮТ “замовив” НУ

"Наша Україна" перетворюється на філіал БЮТ. Це призведе до зникнення партії з політичної арени. Це думка нашоукраїнця Ігоря Кріля, який не підписав документ про створення коаліції з БЮТ. Про це Кріль сказав в інтерв`ю ІнтерМедіа консалтинг

"Я ухвалив рішення, що нічого підписувати не буду. Це не юридичний документ, це незрозуміле зобов`язання - замовлення БЮТ. Виконавець - конкретно Кириленко", - сказав Кріль.

На його думку, мета замовлення - "показати, що НУ не така хороша політична сила, як БЮТ".

"Я хочу створювати коаліцію БЮТ з НУ, а не коаліцію БЮТ з філіалом БЮТ. На сьогоднішній день НУ потроху перетворюється на філіал БЮТ. І це призведе до того, що НУ зникне з політичної карти України. Я вважаю, що 14% виборців - це дуже багато, щоб ми могли собі дозволити нівелювати нашу політичну силу, заганяючи себе в БЮТ", - сказав Кріль.

Аргументуючи звинувачення, Кріль додав: "Чому тільки трьох нардепів включили до списку неподписантів, а інших не включили? Чому нам приклеїли ярлики "зрадників"? Чому це робиться непублічно? Робляться певні політичні кроки, щоб показати, що в НУ не все добре. І, на жаль, ці кроки робляться керівництвом партії. Я вважаю, що цим НУ опускається до рівня ПРП, про яку сьогодні вже ніхто не говорить. БЮТ - і все".