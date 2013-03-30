У Чернівцях близько 7 тисяч людей прийшли «встати з Україною» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на цю хвилину на Соборній площі Чернівців формуються колони з представників опозиційних партій “Батьківщина”, “Фронт Змін”, “Свобода”, “УДАР”, а також небайдужих жителів обласного центру.

За підрахунками опозиціонерів, в колонах - близько 7 тисяч людей, але громадяни продовжують прибувати.

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Перед початком ходи очікується підхід до преси лідерів опозиції Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока.

Як стало відомо, лідер УДАРу Віталій Кличко через хворобу не прибув до Чернівців.

Учасники акції тримають національні стяги, прапори опозиційних сил, плакати «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!», «Україні волю! Юлі волю!», «За достойну пенсію!», «За справедливу зарплату!», «Роботу для кожного!», «2 квітня відродіть місцеве самоврядування», «Чернівцям потрібен мер», «Папієва у відставку!».