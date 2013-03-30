Ставицький каже, що Вуглегірську ТЕС повністю відбудують

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Світлодарську міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

За його словами, процес відновлення теплоелектростанції буде тривалим, буде розроблено план відновлення, і працівники даного підприємства будуть задіяні у цих відновлювальних роботах.

“Я хочу, як міністр, усіх заспокоїти і запевнити, що зарплата виплачуватиметься працівникам у повному обсязі, як і за діючого підприємства”, - сказав Е.Ставицький, відзначивши, що на даній ТЕС на сьогодні налічується 2 тисячі 836 працівників.

Міністр запевнив, що нікого звільняти не будуть, і усі 4 блоки станції будуть відновлено.

“Прошу дотримувати соціальний спокій. Ми (урядова комісія — УНІАН) тут перебуватимемо, поки повністю не розробимо весь план дій”, - зазначив Е.Ставицький.