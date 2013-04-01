УДАР вимагає, щоб Рада цього тижня взялась за імпічмент

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова фракції “УДАР” Віталій Кличко.

Він наголосив, що такий закон “потрібен незалежно від прізвища Президента”.

В.Кличко також наголосив на необхідності того, щоб Президент України Віктор Янукович виступив з посланням у ВР. За його словами, уже вичерпалися усі терміни для такого послання. “Складається таке враження, що Президент України боїться відвертої розмови у парламенті”, - зазначив В.Кличко.

За словами В.Кличка, цього тижня також необхідно розглянути питання призначення виборів у Києві. За його словами, після голосування за дату виборів необхідно буде ухвалити ряд законопроектів, які повернуть самоврядування у столиці.

В.Кличко також вимагає розгляду на цьому тижні питання про відповідальність Кабінету міністрів України. За його словами, вже навіть останнім часом “уряд наробив багато того, щоб піти у відставку”. За словами голови фракції «УДАР», зокрема, йдеться про видалення народних депутатів із засідань уряду, стеження за народними депутатами.