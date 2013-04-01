ПР хоче почути від Присяжнюка, які закони можуть допомогти полям заколоситись

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Він наголосив, що на сьогодні є ряд запитань з приводу того, «як минула зима» і як проводитиметься весняна посівна.

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За словами О.Єфремова, М.Присяжнюк повинен розповісти депутатам про проблеми, які виникають в АПК, щоб парламент за допомогою законодавчих ініціатив вирішив ці проблеми.

Крім того, він наголосив, що нині постає багато питань, пов'язаних з виділенням земельних паїв, і ці питання також необхідно врегулювати.