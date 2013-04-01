Азаров обіцяє жителям Світлодарська максимальний соціальний захист

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко поінформував про роботу комісії з розслідування причин аварії, ситуацію на тепловій електростанції, заходи щодо життєзабезпечення міста, для якого станція є містоутворюючим підприємством.

Зокрема, Ю.Бойко зазначив, що розробляється план робіт з розбирання завалів, і буквально завтра почнеться відновлення станції. Також усі працівники станції отримуватимуть зарплату, більшість з них буде задіяна на відновленні станції.Усі жителі Світлодарська Донецької області, де сталася пожежа на ТЕС, повинні отримати максимальний соціальний захист з боку держави.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко поінформував про роботу комісії з розслідування причин аварії, ситуацію на тепловій електростанції, заходи щодо життєзабезпечення міста, для якого станція є містоутворюючим підприємством.

Зокрема, Ю.Бойко зазначив, що розробляється план робіт з розбирання завалів, і буквально завтра почнеться відновлення станції. Також усі працівники станції отримуватимуть зарплату, більшість з них буде задіяна на відновленні станції.

«Люди повинні бути максимально захищені, адже в такому невеличкому містечку саме станція давала їм роботу. Треба подумати, як допомогти їм, підтримати», - зазначив М.Азаров.

Зважаючи на те, що жителі Світлодарська змушені використовувати для опалення помешкань електричні обігрівачі, а відповідно, витрачати для цього більше електроенергії, було дано доручення розробити відповідне рішення уряду для покриття додаткових витрат. Також доручено врахувати інші проблеми жителів Світлодарська, пов’язані з аварією на ТЕС, та ухвалити відповідні рішення. Це стосується в першу чергу соціально-побутових умов, належного медичного забезпечення тощо.

На засіданні уряду зазначалося, що загалом аварія на Вуглегірській ТЕС на енергозабезпеченні України не позначилася.

«Нам потрібно дуже скрупульозно розібратися в причинах аварії, адже збиток країні нанесено величезний, - наголосив М.Азаров. – І зробити все можливе, щоб в подальшому таке ніколи і ніде не повторилося».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Пожежу було ліквідовано 30 березня о 5.41. Внаслідок пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

«Люди повинні бути максимально захищені, адже в такому невеличкому містечку саме станція давала їм роботу. Треба подумати, як допомогти їм, підтримати», - зазначив М.Азаров.

Зважаючи на те, що жителі Світлодарська змушені використовувати для опалення помешкань електричні обігрівачі, а відповідно, витрачати для цього більше електроенергії, було дано доручення розробити відповідне рішення уряду для покриття додаткових витрат. Також доручено врахувати інші проблеми жителів Світлодарська, пов’язані з аварією на ТЕС, та ухвалити відповідні рішення. Це стосується в першу чергу соціально-побутових умов, належного медичного забезпечення тощо.

На засіданні уряду зазначалося, що загалом аварія на Вуглегірській ТЕС на енергозабезпеченні України не позначилася.

«Нам потрібно дуже скрупульозно розібратися в причинах аварії, адже збиток країні нанесено величезний, - наголосив М.Азаров. – І зробити все можливе, щоб в подальшому таке ніколи і ніде не повторилося».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Пожежу було ліквідовано 30 березня о 5.41. Внаслідок пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).