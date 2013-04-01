Льовочкін задекларував $ 1,5 мільйона доходів і Harley Davidson

Глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін у 2012 році заробив 11 мільйонів 979 тисяч 402 гривні (1,5 мільйона доларів), з яких зарплата склала всього 311 тисяч 604 гривні (близько 39 тисяч доларів). Такі дані містяться в його декларації про доходи, розміщеній на президентському сайті.

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Основну частку доходів Льовочкін отримав у вигляді дивідендів - 10403000 798 гривень (1,3 мільйона доларів). Крім того, дохід в 1 мільйон 264 тисячі гривень (158 тисяч доларів) він отримав від відчуження майна, повідомляє РІА Новости.

З майна Льовочкін володіє квартирою загальною площею 205,5 квадратних метра. У нього також є автомобіль Mercedes Benz S600 5513, 2010 року випуску та мотоцикл Harley Davidson 1690, 2011 року випуску. Льовочкін має на банківських рахунках на Україні 3 мільйона 144 тисячі 96 гривень (394 тисячі доларів).

Він також володіє цінними паперами на суму 119 мільйонів 974 тисячі 923 гривні (14,99 мільйона доларів), практично всі - за кордоном. При цьому акції на суму 119 мільйонів 895 тисяч гривень (14,98 мільйона доларів) - також за кордоном - він придбав у звітному році.