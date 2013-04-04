Рибак: Верховна Рада повинна працювати

«Зараз я вийшов до сесійної зали, але сесійна зала заблокована. Я переговорив із керівниками опозиції, з депутатами, але вони кажуть, що вони працювати не будуть», – заявив Володимир Рибак.

Разом з тим він нагадав, що вчора близько 250 депутатів звернулися із заявою до виборців, до депутатів парламенту, які бажають працювати і вирішувати ті питання, які вони обіцяли вирішувати в період виборів.

«Але, на жаль, сьогодні парламент заблокований. Які причини? Як пояснює опозиція, є три причини: перша причина – це вибори в місті Києві; друга – відміна пенсійної реформи; третя – це відставка уряду. Перші два питання були поставлені на розгляд ВР і депутати прийняли відповідні рішення. Тому я всім лідерам фракцій кажу: сідайте, домовляйтеся, але парламент повинен працювати і парламент не може залежати від того чи іншого питання, чи від того чи іншого рішення», – сказав голова ВР.

«Що стосується відставки уряду – ми на погоджувальній раді визначилися, що в п'ятницю ми розглядаємо годину уряду. Опозиційні фракції подали питання. І намічено в п'ятницю, о 10 годині, урядом у повному складі їх розглянути», – зазначив Володимир Рибак.

Він звернув увагу на те, що згідно з процедурою на наступному пленарному тижні питання відставки уряду може бути поставлене на розгляд, проте опозиція з такою пропозицією не згодна. «Що стосується відповідальності уряду – це комітети, є процедура. І на наступному пленарному тижні і це питання я готовий поставити на розгляд. Однак опозиція каже – ні», – підкреслив голова парламенту.

«Депутати вимагають від мене забезпечити роботу парламенту. Депутати більшості, близько 240-250 осіб, запросили мене на збори депутатів, щоб розглянути ситуацію, яка склалася в парламенті. Не знаю, які будуть пропозиції. Може, буде пропозиція саморозпуститися такому парламентові. Може, просити Президента, щоб розпустив цей парламент. Може, ще якісь варіанти. Я послухаю депутатів парламенту, які на зборах будуть розглядати ці питання. Пройдуть збори, і я проінформую про ті рішення, які будуть прийняті депутатами», – повідомив голова ВР.