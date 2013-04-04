Карасьов: Питання про відставку Кабміну свідчить про кризу ідей в опозиції

«Опозиції потрібно постійно мобілізовувати своїх прихильників, доводити свою ефективність і навіть життєдіяльність. Але щоб демонструвати ефективність, потрібні не тільки гучні гасла, потрібен результат, а його немає, оскільки у опозиції, в нинішніх умовах, ніколи не буде голосів за відставку », - цитує політолога «Укрінформ».

Для відставки уряду, зазначив Карасьов, немає жодних підстав, оскільки уряд тільки сформовано. «Дивно взагалі, коли через 100 днів діяльності нового уряду вимагають його відставки», - зазначив політолог. При цьому експерт не виключає, що ініціюючи відставку, опозиція прагне сформувати соціальний протест.

«Можна припустити, що опозиція хоче зіграти на формуванні невдоволення населення поточною соціально-економічною ситуацією, яка справді складна, особливо з огляду на стан справ у промисловості, приклади невиплати зарплат», - сказав Карасьов.