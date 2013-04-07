Дружина Луценка виїхала за чоловіком до Менської колонії
11:00, 07 квітня 2013Політика
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Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина Луценко виїхала за чоловіком до Менської колонії, що на Чернігівщині.
Ірина Луценко їде забирати чоловіка
Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.
Разом з нею за Ю.Луценком також поїхали їхні діти, друзі екс-міністра, додали в пре-службі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.
У Державній пенітенціарній службі України пізніше запевнили, що виконали указ Президента про помилування Ю.Луценка, екс-міністра звільнено з колонії.
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