Дружина Луценка виїхала за чоловіком до Менської колонії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

Разом з нею за Ю.Луценком також поїхали їхні діти, друзі екс-міністра, додали в пре-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

У Державній пенітенціарній службі України пізніше запевнили, що виконали указ Президента про помилування Ю.Луценка, екс-міністра звільнено з колонії.