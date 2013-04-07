Акція опозиції почалася: Луценка привітали зі звільненням

Як передає кореспондент УНІАН, в парку ім. Шевченка та на прилеглих вулицях зібралося майже 5 тис. мітингувальників, і люди ще продовжують підходити.

Мітинг розпочав один з лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

“Та людина, яка є нескореною, яка боролася і бореться за Україну, за демократію і яка була незаконно ув’язнення Віктором Януковичем - це людина, яка вийшла сьогодні на волю, Це Юрій Луценко. Я хочу, щоб ви всі привітали Юру”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив також, що представники опозиції провели акції в багатьох містах України, проїхавши по третині країни.

А.Яценюк закликав учасників акції продовжувати боротьбу з владою за визволення Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.