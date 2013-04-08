New York Times: наміри Януковича щодо Тимошенко залишаються невідомими

Про це пише на своєму сайті видання The New York Times.

У публікації зазначається, що справа Ю.Тимошенко є набагато вагомішою, ніж справа Ю.Луценка, проте наміри Президента стосовно неї залишаються невідомими.

The New York Times нагадує, що Ю.Тимошенко була заарештована саме після приходу В.Януковича до влади.

Разом із тим, у матеріалі вказано, що саме арешт Тимошенко у 2011 році став приводом для зриву можливого підписання Угоди про асоціацію із ЄС. При цьому New York Times зазначає, що європейські політики нерідко вказують, що звільнення Ю.Тимошенко і Ю.Луценка є умовою для продовження переговорів щодо укладення цієї угоди.

Видання підкреслило, що угода про зону вільної торгівлі, яка є частиною Угоди про асоціацію, вкрай необхідна для української економіки, тому що надає державі доступ до ринків країн Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та колишнього міністра охорони природного навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.