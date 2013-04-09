Луценко: в "Україні Януковича" страшно народитися, а ще страшніше померти

Але і не може гарантувати в майбутньому безвідповідальності тому, хто знищує країну.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ТВі.

"Я вважаю, що у мене і так вкрали два роки, три місяці і кілька днів, щоб я продовжував у себе красти час, відпущений на життя, на таку річ, як помста... Єдине, що я не можу гарантувати безвідповідальність тим, хто знищує країну і мене зокрема. Але я особисто ініціювати ці процеси не маю наміру.

Я, безумовно, вважаю, що відповісти повинен переповнений власної порожнечею "головний інквізитор самозваний" нашої країни Ренат Кузьмін, який став тупою зброєю багаторазового використання проти політичної опозиції в Україні. Я вважаю, що повинен відповісти замовник, яким є на сьогоднішній день керівництво адміністрації президента і його шеф. Але ця відповідальність буде не з мого боку, вона буде з боку наступного справедливого суспільства, суду та прокуратури. Сьогодні це фантастика, але так буде", - сказав Ю.Луценко.

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Він також запевнив, що, як і раніше, залишається критиком політики Президента Віктора Януковича.

"Я критикую президента так само. І я вважаю, що "Україна Януковича"- це не та країна, в якій люди хочуть жити. Бо в цій країні страшно народитися, страшно шукати роботу, а ще страшніше померти. Я в своєму останньому слові на останньому суді ні на одну кому назад не відступив від своєї принципової позиції щодо особисто Януковича і його влади. Інше питання, що, можливо, я став говорити більш комплексно. Тому, що я дійсно переконаний, що особистість є лише простою, але недостатньою відповіддю щодо проблем України. Змінити президента потрібно, це необхідна, але недостатня умова зміни країни", - зазначив екс-міністр.