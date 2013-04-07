У Януковича пояснили, чому помилували Луценка

Комісія при Президентові України у питаннях помилування, приймаючи рішення внести пропозицію главі держави помилувати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, виходила з питань необхідності послідовної реалізації політики декриміналізації й гуманізації законодавства.

Про це повідомила член Комісії при Президентові України у питаннях помилування Олена Лукаш, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

«Рекомендуючи Президентові України помилувати Юрія Віталійовича Луценка, Комісія з питань помилування виходила передовсім з питань гуманності, з питань необхідності послідовної реалізації політики Президента щодо декриміналізації та гуманізації українського законодавства», - зазначила О.Лукаш.

Вона також підкреслила, що ця політика спрямована на приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів щодо захисту прав і свобод людини.

«Рішення Комісії приймалося одноголосно і вже сьогодні було реалізоване», - зазначила член Комісії у питаннях помилування.

Як повідомила О.Лукаш, Комісія у питаннях помилування є колегіальним органом, який діє при Президентові України. Вона складається з 19 осіб. Її рішення приймаються більшістю від складу та за наявністю кворуму.

Комісія всебічно, повно та ретельно вивчає документи, подані на помилування. Комісія також вивчає усі обставини, які свідчать про можливість помилування або про відхилення такої можливості, і вносить Президенту рекомендації щодо видання відповідного акту про помилування. Якщо глава держави погоджується з рішенням Комісії, він видає відповідний Указ, підкреслила член Комісії при Президентові України у питаннях помилування, відзначила О.Лукаш.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.