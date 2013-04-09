США закликають українську владу звільнити Тимошенко

Про це заявив виконуючий обов’язки речника Державного департаменту США Патрік Вентрел.

«США вітають рішення Президента України Януковича щодо помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра екології Філіпчука», - йдеться у заяві П.Вентрела, розміщеній на сайті Держдепартаменту США.

«Це є першим важливим кроком у відповідь на занепокоєння міжнародної спільноти щодо відданості влади України демократії та принципу верховенства права. Ми приєднуємося до закликів Європейського Союзу на адресу влади України щодо припинення політично вмотивованого переслідування колишнього прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко та звільнення її з в‘язниці», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Г.Філіпчука.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові.

У даний час суди розглядають ще дві кримінальні справи стосовно Ю.Тимошенко: про переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України і про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.