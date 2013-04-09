Безсмертний думає, що Тимошенко таки стане президентом

Екс-віце-прем’єр, колишній посол України в Білорусії Роман Безсмертний вважає, що Юлія Тимошенко все-таки стане президентом України.

Про це він заявив в ефірі ТВі.

"Я переконаний в тому, що рано чи пізно Тимошенко стане президентом України. Що далі відтягується термін її звільнення, то наслідки для тих, хто це ув'язнення організував, будуть катастрофічніші. В політичному сенсі", – зазначив Безсмертний.

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