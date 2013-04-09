Безсмертний думає, що Тимошенко таки стане президентом

21:52, 09 квітня 2013
Політика
1298 0

Колишній опонент лідера "Батьківщини" упевнений: що довше сидить Тимошенко – то гіршими будуть наслідки для нинішньої влади.

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ

Екс-віце-прем’єр, колишній посол України в Білорусії Роман Безсмертний вважає, що Юлія Тимошенко все-таки стане президентом України.

Про це він заявив в ефірі ТВі.

"Я переконаний в тому, що рано чи пізно Тимошенко стане президентом України. Що далі відтягується термін її звільнення, то наслідки для тих, хто це ув'язнення організував, будуть катастрофічніші. В політичному сенсі", – зазначив Безсмертний.

На тему: Герман вірить у «милосердя президента» стосовно Тимошенко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter