Безсмертний думає, що Тимошенко таки стане президентом
21:52, 09 квітня 2013Політика
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Колишній опонент лідера "Батьківщини" упевнений: що довше сидить Тимошенко – то гіршими будуть наслідки для нинішньої влади.
Роман Безсмертний висловив переконання
Екс-віце-прем’єр, колишній посол України в Білорусії Роман Безсмертний вважає, що Юлія Тимошенко все-таки стане президентом України.
Про це він заявив в ефірі ТВі.
"Я переконаний в тому, що рано чи пізно Тимошенко стане президентом України. Що далі відтягується термін її звільнення, то наслідки для тих, хто це ув'язнення організував, будуть катастрофічніші. В політичному сенсі", – зазначив Безсмертний.
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