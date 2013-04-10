Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Південна Корея просить Китай і Росію допомогти стримати КНДР

Уряд Південної Кореї звернувся до Росії і КНР з проханням надати допомогу у стримуванні КНДР від подальших військових провокацій, повідомило агентство Ренхап з посиланням на заяву глави південнокорейського МЗС Юн Бен Се.

Мисливець за металобрухтом влаштував диверсію на Одеській залізниці

В Одесі затримано зловмисника, який перерубав 14 магістральних кабелів, що забезпечують рух потягів.

У ЄС заявляють, що звільнення Луценка не змінює «всю гру»

Звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка недостатньо для підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада.

Вищий спецсуд залишив у силі другий вирок Луценку

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив у силі другий вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, пов'язаний із розслідуванням справи про отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

Росіяни стали гірше ставитися до України (опитування)

На 5% зменшилася кількість росіян, які позитивно ставляться до України, свідчать дані опитування Левада-Центру.

За «розлад здоров'я» Ландіка моделі загрожує в'язниця

Ленінським райуправлінням МВС у місті Луганську відкрито кримінальне провадження щодо Марії Коршунової за статтею 125 КК України "умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинило розлад здоров'я" Романа Ландіка.

Власенко: Влада має всі юридичні механізми для звільнення Тимошенко

Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що влада має у своєму розпорядженні всі юридичні механізми для звільнення Ю.Тимошенко з в'язниці.

Ставицький сподівається, що Нафтогаз перестане бути збитковим вже у 2013 році

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розраховує на те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2013 році вийде на беззбитковість.

Поляки вшановують пам’ять жертв Смоленської авіакатастрофи

Сьогодні у Польщі відзначають треті роковини Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 польських громадян на чолі з Президентом Лехом Качинським.

Південна Корея приготувалася до ракетного удару КНДР

Південнокорейський міністр закордонних справ Юн Бен Се (Yun Byung-se) заявив 10 квітня, що запуск балістичної ракети з боку КНДР може відбутися в будь-який момент.

За тиждень до України прибуде інспекція з ЄС

17 квітня до України прибудуть представники Європейського Союзу для ознайомлення із ситуацією в країні напередодні прийняття рішення щодо Угоди про асоціацію.

Спікер ВР каже, що тушка-Немілостівий написав нову заяву

Депутат Немілостівий написав ще одну заяву, де йдеться про складення ним повноважень разом із Яценюком, - каже Рибак.

Україна у квітні збільшила поставки газу через Польщу в 4,4 раза

Україна за перший тиждень квітня збільшила середньодобові поставки газу через Польщу в 4,4 раза – до 3,5 млн куб. м

Три лідери опозиції сьогодні «піднімають» Рівне

У Рівному проходить акція “Вставай, Україно!”.