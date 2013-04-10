Спікер ВР каже, що тушка-Немілостівий написав нову заяву

16:41, 10 квітня 2013
Політика
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Депутат Немілостівий написав ще одну заяву, де йдеться про складення ним повноважень разом із Яценюком, - каже Рибак.

немілостивий / Фото : kharkov.comments.ua

Народний депутат Віталій Немілостівий написав ще одну заяву, де йдеться про складення ним повноважень разом з лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак сьогодні журналістам.

Спікер зазначив, що до нього в понеділок надійшла заява В.Немілостівого з приводу складення ним депутатських повноважень.

В.Рибак додав, що ця заява була направлена на розгляд профільного комітету.

Водночас, як повідомив В.Рибак, “вчора розглядав я пошту і є друга заява - розглянути цю заяву разом із заявою Арсенія Яценюка».

«Я також направив у комітет, бо ж заяви А.Яценюка немає. Я думаю, що її і не буде, тому поживемо - побачимо”, - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, В.Рибак 4 квітня на засіданні парламенту, яке проходило у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, В.Немілостівий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли із фракції “Батьківщина”.

8 квітня депутат В.Немілостівий повідомив, що написав заяву про складання депутатських повноважень.

«Згідно тексту присяги, яку я підписував як член ОО «Батьківщина», я обіцяв у разі виходу з фракції написати заяву про складання депутатських повноважень», - нагадав В.Немілостівий.

«Я готовий взяти відповідальність за кожне своє слово, і для мене дійсно було справою честі після виходу з фракції подати на розгляд Верховної Ради заяву про позбавлення мене мандата народного депутата», - підкреслив В.Немілостівий.

Також В.Немілостівий на своїй сторінці у Facebook розмістив відскановану копію своєї заяви від 5 квітня на ім’я голови ВР В.Рибака, в якій просить поставити на розгляд до порядку денного пленарного засідання ВР 16 квітня питання про дострокове припинення ним повноважень народного депутата.

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